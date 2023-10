Sergio Checo Pérez no se retirará de la Fórmula 1 al final de esta temporada. GPFans puede asegurarlo y desmentir el último rumor al respecto.

Hace unos minutos un usuario de Reddit dio a conocer que fuentes de la Escudería Telmex (que respalda al mexicano) avisaron que anunciaría su adiós en el Gran Premio de México.

Sin embargo, eso no sucederá. Fuentes cercanas al piloto avisan que esa información es completamente falsa y que no dejará de correr en la F1.

Ha tenido unas últimas semanas muy duras. Como respuesta han aparecido declaraciones fuertes en torno a su futuro.

Helmut Marko, asesor de Red Bull consideró que lo mejor era que se cambiara de equipo, pero que la organización iba a ayudarlo a que saliera de la "crisis" que vive.

Esto no va a ocurrir, más allá de que esté circulando en redes desde hace algunos minutos. Sergio tiene contrato con RB hasta el final del 2024 y seguirá en el Gran Circo.

There are rumors about Checo announcing his retirement at the Mexican GP👀 pic.twitter.com/LL3372OCZL