Nazario Assad De León

Martes 10 Octubre 2023 14:12

Red Bull Racing se enfrenta a un dilema de cara a 2024, a pesar de que Horner ha repetido toda la temporada que Sergio Pérez manejará con ellos la siguiente temporada, el rendimiento del mexicano no ha apoyado a la causa, pero afortunadamente la competencia dentro de la escudería es baja.

Después de ganar los campeonatos de constructores y de pilotos, han acrecentado los rumores de un nuevo compañero para Max, algo que Allard Kalff y Kees van de Grint creen Red Bull no debería hacer sólo porque sí.

Al igual que el año pasado, al mexicano le resultará bastante difícil conquistar la segunda posición del campeonato. El año pasado terminó detrás de Charles Leclerc en P3 en las últimas carreras, mientras que este año Lewis Hamilton y Fernando Alonso no están tan lejos del mexicano.

Checo todavía tiene contrato hasta finales de 2024, pero durante toda la temporada Helmut Marko ha intentado empujarlo del equipo, aún a pesar de ser un piloto apoyado ampliamente por el jefe del equipo, Christian Horner, que siempre termina desmintiendo al austriaco.

Ricciardo, no gracias

Kalff cree que no será fácil para Red Bull deshacerse del mexicano. Por eso Kalff piensa que el mexicano debería mirarse principalmente a sí mismo.

"Tendrá un contrato para el año que viene. Me sentaría con él y le diría: Sergio, amigo, las cosas no funcionan así. Si el propio Pérez se mira al espejo, tendrá que llegar a la conclusión de que así es, tal como está ahorita, no funciona."

Además, Kalff cree que Ricciardo no es un sucesor lógico para conducir junto a Verstappen.

"No veo el sentido en Ricciardo a Red Bull, Si quieres a alguien más, no lo hagas con Ricciardo", sentencia Kalft.

Futuro

Van de Grint dice en el programa Slipstream de Viaplay que Red Bull se mantuvo muy tranquilo a la hora de analizar la carrera de Pérez.

"Honestamente, espero que esto sea la calma antes de la tormenta. Creo que algo sucederá si su segundo lugar del campeonato se compromete", dice.