Aloisio Hernández

Martes 10 Octubre 2023 07:18 - Actualizada: 09:53

Fred Vasseur, jefe de equipo en Ferrari, dijo que si Charles Leclerc hubiera hecho lo mismo que Fernando Alonso, el español habría dicho que "su vida estuvo al límite".

El asturiano perdió el control de su AMR23 y se salió de la pista, mandando su auto a la grava.

Afortunadamente para él, pudo sacar a su auto de la escapatoria y continuó en la carrera.

Así se salió de la pista Fernando Alonso

Sin embargo, al reincorporarse a la pista, casi causa un accidente con el corredor monegasco. Esto fue notado por los comisarios y fue investigado.

Exagerado

Hablando del movimiento de Fernando, el jefe de equipo de la escudería de Maranello dijo: "Si hubiese sido al revés, creo que Fernando habría sido más que elocuente por la radio, que su vida había estado 'realmente al límite'.

"Creo que fue demasiado arriesgado venir de la nada y cruzar la pista en línea recta, pero no es mi decisión decir si merecía sanción o no", añadió.

Charles también se pronunció del tema: "Estuvo al límite, sí. Pero, por otro lado, estaba tan lejos que no creo que me viera en ningún momento. No fue la mejor manera de volver a la pista, pero al mismo tiempo no creo que él fuera consciente de que yo estaba ahí", dijo.

Por otro lado, Alonso explicó qué sucedió: "Perdí el coche, fue mi error. En ese momento estaba teniendo problemas con el agarre, así que sí, fue mi error, un error costoso, tal vez de una o dos posiciones. Espero que la próxima vez sea mejor", concluyó.