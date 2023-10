Aloisio Hernández

Lunes 9 Octubre 2023 08:08

Carlos Sainz señaló que el fallo en su monoplaza que lo dejó fuera del Gran Premio de Qatar era "imposible de ver".

El madrileño no participó en la carrera en el circuito de Losail por una fuga en el depósito de combustible dentro de su SF-23. Aunque los mecánicos de la Scuderia trataron de solucionarlo, no lo lograron.

Este es un nuevo contratiempo para el equipo de Maranello, quienes comenzaron el año con una falta importante de rendimiento; sin embargo, en las últimas semanas habían estado en la pelea por los podios.

Ferrari tiene 298 puntos, 28 menos que Mercedes

También fue una decepción para todo el equipo, pues se encuentran tratando de alcanzar a Mercedes por el subcampeonato del mundo.

Detalle

Respondiendo a la pregunta de por qué su equipo no detectó antes la falla que lo dejó fuera, Carlos reveló: "Ferrari detectó un problema en el tanque de gasolina, perdíamos mucha gasolina y no pudimos salir a la carrera. Era imposible verlo antes debido a los niveles de gasolina que hemos usado este finde.

"No, no debía tener nada el coche de Charles Leclerc. Ha sido un fallo extraño que no debería ser un problema en su coche", finalizó.