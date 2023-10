Remy Ramjiawan

Fernando Alonso también lo pasó mal durante el Gran Premio de Qatar. El español sintió que su asiento se calentaba mucho en la vuelta quince y pidió un cubo de agua durante la parada en boxes.

El piloto de 42 años finalmente cruzó la línea de meta en sexto lugar y apunta a una velada positiva en el Circuito Internacional de Losail.

Aston Martin compitió por los puestos del podio al comienzo de la temporada, pero después de las vacaciones de verano, ese honor parece pertenecer principalmente a McLaren.

Aunque al español todavía se le permitió subir al podio en Zandvoort, después de eso estuvo principalmente luchando por la décima posición. El equipo tuvo un mejor desempeño en Qatar y al final volvió a sumar puntos importantes con el sexto lugar.

Circunstancias extremas

Cuando se le preguntó en < a title="Sky Sports F1" href="https://twitter.com/SkySportsF1/status/1711108163267645869" target="_blank">Sky Sports F1 si solicitó un balde de agua durante la parada en boxes, Alonso responde: "Lo intenté, pero aparentemente no está permitido.

"No pudieron ayudarme con eso. En algún momento de la vuelta quince mi asiento se calentó mucho, Incluso hace mucho calor. Me sentí medio quemado en el lado derecho. Las condiciones eran extremas hoy y ese asiento no ayudó.

VUELTA 27/57



📻 "El asiento es ardiendo, amigo. ¿Podemos hacer algo en la parada en boxes? ¡Tírame agua o algo así! 😮



"No me sentí del todo bien hoy. También escuché de algunos de mis colegas que estaban pasando apuros. Todo estaba un poco al límite. En el fútbol tienes un descanso adicional para beber en condiciones tropicales.

"Por supuesto, algo así no es posible aquí, pero tal vez deberíamos pensar en una temperatura máxima a la que corremos. Hoy fue realmente una sorpresa, no me lo esperaba que fuera tan difícil", finalizó.