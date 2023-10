Ángel Armando Castellanos

Domingo 8 Octubre 2023 14:16 - Actualizada: 15:05

Aston Martin tiene a McLaren respirándole en la nuca. Está a nada de caer al quinto lugar del Campeonato de Constructores tras el Gran Premio de Qatar.

El equipo verde tiene ventaja de sólo 11 puntos sobre el Papaya Army, que de los involucrados en esa lucha por el segundo sitio, fue el único que sumó con sus dos conductores.

El segundo lugar de Oscar Piastri y el tercero de Lando Norris le significaron 33 unidades, por sólo ocho conseguidas por Fernando Alonso. Lance Stroll acabó decimoprimero.

AM no pudo aprovechar que Mercedes sólo compitió con George Russell por el abandono de Lewis Hamilton y que Ferrari no contó con Carlos Sainz, afectado por una fuga de combustible previo a la competencia.

Si se mantiene la tendencia, caerá a la mitad de la tabla terminando el GP de Austin. El objetivo del subcampeonato cada vez se ve más lejos para Fernando y para Lance.

La clasificación completa:

Equipo Puntos Ventaja 1. Red Bull 657 331 2. Mercedes 326 28 3. Ferrari 298 68 4. Aston Martin 230 11 5. McLaren 219 129 6. Alpine 90 67 7. Williams 23 7 8. Alfa Romeo 12 4 9. Haas 12 7 10. AlphaTauri 5 -