Aloisio Hernández

Miércoles 1 Febrero 2023 15:09 - Actualizada: 18:46

Sergio Pérez habló de lo que implica ser corredor de Fórmula 1 y señaló los aspectos que menos le gustan de su carrera.

Desde el año 2011, Checo Pérez ha participado en todos los campeonatos de la Fórmula 1; sin embargo, hasta 2021, fue que llegó su oportunidad en un equipo candidato al título como es Red Bull Racing.

Con el equipo de Milton Keynes, el nacido en Jalisco tiene 3 victorias y 1 pole position. Además, en 2022 culminó la mejor temporada de su trayectoria y en por momentos estuvo dentro de la pelea por el título.

Checo y su familia durante las vacaciones de verano

Sergio sabe que todos esos esfuerzos no llegarían sin sacrificio alguno, y con los calendarios de F1 haciéndose más grandes cada año, el tiempo con la familia es menos.

El costo

En entrevista con The Players Tribune, el mexicano dijo: "Me siento muy afortunado de seguir viviendo este sueño. Como en todo trabajo, hay algunas cosas que no disfruto. El entrenamiento, los medios, las carreras: es muy intenso y limita el tiempo que puedo pasar con mi familia.

"El 1 de enero sé lo que haré todos los días del año. Un día estás en Australia, al siguiente estás en Europa. Llevo más de 10 años viviendo así, así que ya estoy acostumbrado, pero cada vez que puedo volver a Guadalajara lo hago. Viajo con mi esposa y mis tres hijos. Veo a familiares y salgo con mis amigos.

"A veces incluso olvido que soy piloto de carreras", apuntó.