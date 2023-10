Fernando Alonso ha sido promovido al octavo lugar del Sprint Race previo al Gran Premio de Qatar tras darse a conocer una sanción a Charles Leclerc.

El piloto monegasco habría superado en más de cinco ocasiones los límites de pista del circuito de Losail. Recordar que un piloto solamente puede saltarse los limites en tres ocasiones y a partir de la cuarta son acreedores a un castigo.

A Leclerc se le ha unido Lance Stroll, quien también fue castigado por el mismo motivo.

Alonso había finalizado noveno, pero la sanción del corredor de Ferrari le ha permitido subir una posición más y sumar el último punto disponible de la carrera de velocidad.

A continuación, puedes leer el oficio de la FIA con el que Charles fue degradado hasta la 14°.

Penalización de 5s para Leclerc. Cae a P14.



5s penalty for Leclerc. He is P14 pic.twitter.com/vD4VNzpCLy