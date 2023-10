Max Verstappen ganó la pole position del Gran Premio de Qatar y es el gran favorito para ganar la carrera y asegurar su tercer título seguido de Fórmula 1.

Junto a él iba a comenzar en la primera fila Lando Norris, quien al final de la Q3 esperaba que la FIA no lo castigara por haber rebasado los límites de la pista. Al final sucedió y comenzará décimo.

George Russell arrancará en el segundo lugar, lugar e la competencia del domingo. Se quedó a 450 milésimas de Max.

El podio iba a ser completado por Oscar Piastri, quien se beneficiaba del castigo a Norris, pero justo cuando daba la entrevista posterior a la prueba, se enteró que le quitaban su tiempo. Por lo tanto su sitio es para Lewis Hamilton.

Carlos Sainz y Sergio Checo Pérez habían quedado fuera en la Q2, después de que les quitaran los vueltos de su última vuelta.

En su primera vuelta se ponía segundo, tras Lando Norris, pero al británico le quitaron ese tiempo y el español era el más veloz.

Luego cayó al séptimo lugar, a 1.479 segundos de Max Verstappen, el más veloz.

En su siguiente vuelta se puso cuarto, a 591 milésimas de Max Verstappen y luego cayó al quinto.

Los castigos a Lando Norris y a Oscar Piastri lo hicieron avanzar una fila y aseguran que arrancará cuarto.

