Carlos Sanz finalizó segundo en los primeros entrenamientos libres rumbo al Gran Premio de Qatar.

El español tuvo una vuelta en 1:27.762 segundos, quedando a 0.334 de Max Verstappen, quien lideró una nueva sesión. Charles Leclerc completó el podio.

Por otro lado, Fernando Alonso y Sergio Pérez cerraron el Top 5 de la primera práctica libre del fin de semana. Es importante señalar que la mayoría de pilotos, incluyendo los de Ferrari y Red Bull, mejoraron sus tiempos en las últimas vueltas tras montar neumáticos blandos y medios.

Finalmente, Yuki Tsunoda, Nico Hulkenberg, George Russell, Oscar Piastri y Lando Norris fueron quienes completaron a los diez corredores con mejores tiempos de la FP1.

