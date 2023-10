Nazario Assad De León

Jueves 5 Octubre 2023 13:43

En el sentido negativo de la palabra, Sergio Pérez ha identificado el Gran Premio de España como el punto de inflexión de su temporada. Desde la carrera de Barcelona, el mexicano dice que se ha ido quedando atrás.

Pérez inició con fuerza la actual campaña. El piloto de Red Bull Racing ganó dos de las primeras cuatro carreras y habló en voz alta de ser candidato al título.

Sin embargo, poco después, los resultados del veterano de 33 años cayeron en picada. Pérez tuvo una mala racha en Europa, parecía haber recuperado su forma después de las vacaciones de verano, pero luego no tuvo un buen desempeño en Singapur y especialmente en Japón.

Con una desventaja de 177 puntos respecto a su compañero de equipo Max Verstappen, el segundo puesto es ahora, con una probabilidad casi segura, el más alto que puede alcanzar el piloto tapatío.

Punto de inflexión en Barcelona

"Si me miro a mí mismo, Barcelona ha sido el punto de inflexión esta temporada", dijo Pérez en la rueda de prensa celebrada en Qatar, citado por Motorsport.com.

"A partir de ese momento, mi fin de semana se volvió más difícil que antes. A veces resulta muy fácil en un fin de semana de carrera y siempre vas dos o tres pasos por delante, pero a partir de ese momento me he ido quedando atrás cada vez más fines de semana. Desde Barcelona he tenido problemas con el coche", dice Checo.

Lucha por el segundo puesto

Pérez suma actualmente 223 puntos, pero Lewis Hamilton y Fernando Alonso no se quedan atrás. El piloto de Mercedes está a 33 puntos, mientras que el español tiene que remontar 49.

A falta de seis Grandes Premios y tres carreras sprint, la plata aún no es una certeza para Pérez. Lograr el segundo lugar sería el mejor resultado de su carrera para el mexicano.