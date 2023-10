Aloisio Hernández

Jueves 5 Octubre 2023 07:27

Carlos Sainz dice que su forma reciente y especialmente su victoria el mes pasado en Singapur no cambiarán su enfoque en las negociaciones contractuales con Ferrari a finales de año.

Sainz y su compañero de equipo Charles Leclerc tienen contrato con la Scuderia hasta finales de 2024. Pero a principios de este año, el nacido en Madrid expresó su esperanza de comenzar la próxima temporada con claridad sobre su futuro, de una manera u otra.

Por lo tanto, Carlos espera entablar conversaciones con el equipo de Maranello en los próximos meses. Después de pasar parte de su campaña de 2022 a la sombra de su compañero de equipo, el español se impuso con su primera victoria en F1 en Silverstone.

Sainz se encuentra 5° en el Campeonato de Pilotos con 150 puntos

Esta temporada, Sainz ha continuado su progreso y hasta ahora, el piloto de 28 años está superando a Leclerc en la clasificación de pilotos, gracias en gran parte a su historial reciente que incluye poles en Monza y Singapur, además de su victoria en Marina Bay, la primera para un piloto que no pertenece a Red Bull.

Pláticas

Con la temporada de entrando a su recta final, el número 55 dio más detalles de las renovaciones que espera tener con Ferrari: “No es una cuestión de no querer renovar, es que no nos hemos sentado, hemos estado viajando todo el día, y la prioridad es terminar la temporada de la mejor manera posible.

“¿Por qué van a empezar a negociar cuando faltan cuatro meses de invierno, cuando se puede tener tiempo y tranquilidad? Mi futuro, creo que lo he dicho varias veces, se decidirá, o intentaré decidirlo, en invierno.

"Sabes cuál es mi prioridad o intención a medio y largo plazo, o a corto, medio y largo plazo, y espero que podamos averiguarlo en invierno.

"Pero no creo que las últimas carreras hayan cambiado la visión que Ferrari tiene de mí o mi visión de Ferrari porque creo que ambos sabíamos la capacidad y el potencial que tenemos, y mi visión en invierno iba a ser la misma si ganaba en Singapur o no”, finalizó.