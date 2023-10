Brian Van Hinthum

Miércoles 4 Octubre 2023 09:16 - Actualizada: 09:16

Muchos pilotos de la parrilla ya han empezado a tener hijos, pero Lewis Hamilton todavía no es padre a sus 38 años. El siete veces campeón del mundo admite que todavía no le preocupa eso, ya que tiene un objetivo más importante en mente: el octavo título mundial.

El británico se perdió en el último minuto su octavo título mundial y después de ese año, el hombre de Stevenage desapareció brevemente del radar de los medios y de sus redes sociales y la pregunta de si regresaría a la Fórmula 1 dominó las vacaciones de invierno después de esa temporada.

Al final, el piloto británico volvió a aparecer "normalmente" en Brackley, en la fábrica de Mercedes, y se montó en el W13 para buscar su objetivo final en la categoría reina.

Lewis no ha ganado una carrera desde el pasado GP de Arabia Saudita en 2021

Su búsqueda del éxito no fue un éxito rotundo a partir de ese momento. Lewis no ha ganado una carrera desde que perdió su título mundial en 2021 y su posición no ha mejorado últimamente.

Los niños y el adiós

El británico sigue decidido a conseguir sus objetivos en la Fórmula 1 e incluso está dispuesto a dejar de lado otras cosas en la vida, como tener hijos.

Hablando en Blick sobre la cuestión de si no es hora de pensar en los niños, dijo: "Por el momento no, no. No tengo tiempo para eso, pero disfruto siendo tío.

"Todavía no he tomado una decisión sobre este gran paso. Todavía tengo mis objetivos en el coche de carreras. Para eso, el resto tiene que pasar a un segundo plano. Quiero poder hacer mi trabajo al cien por cien. Por supuesto, necesitas el equilibrio necesario con tu vida privada y a veces tienes que hacer concesiones.

"Afortunadamente, ese día aún no ha llegado. Nunca dije que el octavo título fuera una señal para que me detuviera. Pero solamente lo sabré si realmente sucede", concluyó.