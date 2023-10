Aloisio Hernández

Miércoles 4 Octubre 2023 07:54 - Actualizada: 08:09

Antonio Lobato, comentarista español de Fórmula 1, declaró que Fernando Alonso es "una máquina de llamar la atención".

Los dos campeonatos del asturiano en la F1 marcaron un antes y un después en la afición española al automovilismo. Esto generó que toda una generación se convirtiera en ferviente seguidor del español y su paso en la máxima categoría del automovilismo.

Relacionado: Alonso: "Queremos dar el siguiente paso, que es luchar por ganar carreras"

Ahora en 2023, España tiene la fortuna de contar con dos pilotos de su país en el serial. Aunque Alonso conserva su lugar histórico, los recientes logros de Carlos Sainz, y su asiento en Ferrari, han generado un debato sobre quién es el piloto favorito del pueblo hispano.

Alonso está viviendo un segundo aire en su carrera con Aston Martin

La diferencia

Durante su aparición en El Partidazo de COPE, Lobato marcó lo que separa a un piloto de otro: "El problema de Carlos es que Fernando es una máquina de llamar la atención, de generar pasión, es un catalizador de pasiones, mientras que Carlos no despierta las mismas pasiones.

"Y a mí me llama mucho la atención porque cuando vas por la calle, muchos chavales jóvenes me paran y me preguntan por Fernando, el 95% de ellos. Y yo les digo, sí, Fernando está bien, pero Carlos también, que es más de vuestra generación.

"Lo que pasa es que Carlos tiene dos problemas: uno, que su apellido es Sainz y tiene siempre la sombra de su padre, aunque ahora están caminando en paralelo, pese a que no tenga aún sus títulos y luego el precedente de Fernando Alonso.

"Y no es que sea un problema, que es campeón del mundo y tiene 32 victorias", afirmó.