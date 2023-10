Jan Bolscher

Martes 3 Octubre 2023 11:58 - Actualizada: 14:26

Daniel Ricciardo dice que su despido de McLaren fue una bendición disfrazada y dice que desde entonces ha recibido mucha ayuda del jefe del equipo Red Bull Racing, Christian Horner.

El equipo británico anunció a mitad de la temporada 2022 que Ricciardo sería reemplazado por Oscar Piastri a finales de año, debido a su decepcionante desempeño.

Su contrato fue rescindido un año antes de lo acordado, dejando al australiano repentinamente sin un asiento en la Fórmula 1. Luego, Red Bull le lanzó un salvavidas al incorporarlo como tercer piloto.

Un buen movimiento, porque ahora ha tomado el puesto de Nyck de Vries en AlphaTauri y se ha anunciado que también conducirá a tiempo completo para el equipo hermano en 2024.

"Fue duro en ese momento ser despedido. Al final de la temporada, cuando llegué a casa para Navidad, pensé: 'Está bien, esto probablemente no sea bueno para mi reputación'. Pero en ese momento ya no me importó.

"Fue una bendición disfrazada. Tuve que dar un paso atrás, recargarme y encontrar mi amor por el deporte nuevamente. Si eso se hubiera podido hacer de una mejor manera, está bien. Pero al mismo tiempo no creo que me hubiera servido de nada si hubiera terminado mi contrato", expresó a Goodwood.com.

El australiano siente algo de gratitud hacia el Papaya Army, porque en realidad lo ayudó a mejorar.

"En cierto modo les agradezco esa decisión, porque estábamos en un pequeño agujero. Y no estoy seguro de si hubiésemos podido salir", agregó.

Agradecido por Horner

Ricciardo también está agradecido por todo lo que Horner ha hecho por él desde entonces.

"En términos de cómo me sentí cuando regresé a La familia [Red Bull], su inversión en mí, su interés, los brazos abiertos: ha sido un gran apoyo. Realmente quería que volviera al nivel del que sabe que soy capaz de alcanzar.

“Mucha gente probablemente haya perdido algo de confianza en mí a lo largo de los años, pero él hizo mucho para que me sintiera cómodo: me emparejó con Simon [Reddie, su anterior ingeniero de carrera], todavía cree que puedo y solo quiere verlo", sentenció.