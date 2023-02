Ángel Armando Castellanos

Miércoles 1 Febrero 2023 07:47

En lugar de tener más equipos en la parrilla de salida, Juan Pablo Montoya vería que las estructuras actuales contratan un tercer monoplaza en ocasiones.

¿Habrá nuevos equipos en la Fórmula 1 pronto? Es muy posible, ya que la F1 ha manifestado su intención de lanzar una convocatoria, mientras que varias entidades ya han presentado su proyecto para incorporarse a la categoría reina del automovilismo.

Este es especialmente el caso de Andretti, en el marco de una asociación con General Motors a través de su marca Cadillac.

Juan Pablo Montoya no es partidario de ampliar la parrilla, creyendo que tal maniobra reduciría la exposición y las ganancias de los equipos actuales.

Por otro lado, sería favorable a la apuesta de un tercer monoplaza en determinados Grandes Premios, en particular a favor de los jóvenes lobos.

"Creo que podrías obligar a los equipos a usar un tercer auto durante la mitad de las carreras. O calculas para que corras con 22 autos cada semana.

"Entonces calculas que un equipo tiene que correr, no sé, dos carreras al año con un piloto joven. Nombras al piloto al principio del año y este joven tiene que correr dos carreras al año. Y luego le das a los jóvenes la oportunidad de desarrollarse, experimentar carreras y aprender", comentó Montoya a Motorsport.com

Ya tienen lo que necesitan

Según autor de siete victorias en Grandes Premios, tal medida tendría un impacto mínimo en los costos y crearía una nueva dimensión estratégica para los equipos.

"Ya tienen el chasis. Ya tienen todo. El costo adicional de correr un auto más por dos carreras no arruinará a nadie.

"Y puedes decir que podrías después de las primeras cinco carreras, cuando todo el mundo todavía está construyendo los coches nuevos y está detrás con la producción y el límite en repuestos. Puedes empezar por Barcelona, hacerlo obligatorio: 'tienes que alquilar un tercer coche dos o tres veces al año y darle la oportunidad a un joven'", agregó.

Esto obligaría a los equipos a mejorar sus monoplazas para poder confiar en conductores más jóvenes y permitirles crecer y desarrollarse.

"Y si tienes un coche realmente bueno, puedes elegir una estrategia de la que puedes sacar puntos alguien, porque es una buena pista para ti. Si vas a Monza y digamos que Ferrari es el auto que es rápido en Monza, entonces traes un tercer auto a Monza y le das a un joven la oportunidad de correr.

"O eso, o dar a los jóvenes más tiempo de práctica libre. [...] Usted dice: 'Ok, de ocho carreras, un piloto (titular) no competirá en los entrenamientos libres 1'. Entonces, no dos carreras, sino ocho sesiones de prueba", expuso.