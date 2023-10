Nazario Assad De León

Lunes 2 Octubre 2023 09:22

Carlos Sainz no termina de comprender el motivo por el cual se considera que es un piloto infravalorado, si es uno de los dos pilotos de una escudería de poder e histórica como Ferrari.

Para Sainz, el simple hecho de ser un piloto de Ferrari es de lo mejor que le puede pasar a cualquier conductor en su carrera, y es considerado un logro para todo aquel que sueña con dedicarse a esto.

Carlos pasó por diferentes equipos incluso antes de llegar a esta etapa de su carrera donde es parte de la Scuderia.

"Yo me siento valorado, no sé por qué decís que estoy infravalorado si estoy en Ferrari", dice contundente el propio español.

"Si estoy, es porque alguien me habrá valorado como para estar en la mejor escudería de la historia, el resto son puntos de vista subjetivos, pero lo que me importa, quienes están en Fórmula 1, los otros pilotos y jefes de equipo, me valoran como se me tiene que valorar, en ese sentido cuando llega a ser puro trabajo o rendimiento, todos lo hacen sin favoritismos", destacó el madrileño.

El español se prepara actualmente para la carrera en Doha, Qatar, donde buscará seguir con su importante temporada que lo han puesto como el conductor principal de Ferrari en cuanto a resultados se refiere.