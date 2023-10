Vincent Bruins

Domingo 1 Octubre 2023 10:51

Lewis Hamilton lleva varios años siguiendo una dieta basada en plantas. Habla de lo que come normalmente, cuál es su restaurante favorito y de un almuerzo con la Reina Isabel II, fallecida este año.

Hasta donde sabemos, el siete veces campeón del mundo es el único piloto en la parrilla de salida de Fórmula 1 que sigue una dieta basada en plantas. Esto significa que, además de carne y sustitutos lácteos, come principalmente mucha fruta, verdura, frutos secos y legumbres.

La pasta es la comida favorita de la mayoría de los conductores, pero Hamilton prefiere los nuggets de pollo vegetarianos o la comida india. Cada fin de semana de Gran Premio, el equipo Mercedes intenta ayudarlo con eso.

Nuggets veganos

“Viajamos a más de 30 países, por lo que a menudo no hay una sola cadena que cubra todos esos países. Nunca he probado In-n-Out, o tal vez lo probé una vez hace 10 años. No he comido en McDonald's en 25 años", explicó el británico en una charla con GQ.

"Tengo mucho cuidado con lo que como. Uno de mis restaurantes favoritos siempre ha sido Zuma. Es un restaurante japonés que está en Londres y Dubai y creo que también en Nueva York.

"Pero en realidad no voy allí porque llevo un tiempo siguiendo una dieta basada en plantas. No tienen buenas opciones veganas. Hoy en día, cada vez que estoy en Londres, Dubái o Nueva York, voy a un pequeño restaurante vegano llamado Neat Burger. Tienen excelentes nuggets de pollo vegetarianos”, detalló.

El Príncipe Felipe es un gran admirador

"También me encanta la comida india, por eso mi equipo intenta encontrar un restaurante indio en cada país a donde vaya", continuó el conductor de Mercedes.

"El ajo huele un poco y todo eso, pero creen que es buena suerte para nosotros. Consiguieron curry para el Gran Premio de España y quedamos segundos. Así que tal vez tengamos un mejor desempeño si comemos curry", contó.

Sobre su comida más memorable, recordó un encuentro con la realeza del Reino Unido y un incidente que lo sorprendió gratamente.

"Fue con la Reina. Fue un almuerzo, creo que en 2012. Recibí una invitación del Palacio de Buckingham".

Había otros 12 invitados, pero fue Hamilton quien se sentó junto a la Reina de Inglaterra, Isabel II.

"Su esposo [el Príncipe Felipe] era un verdadero fanático de los deportes de motor, y ella dijo que también lo vio, porque él lo vio. ¡Y ella lo sabía todo! Eso fue genial", sentenció.