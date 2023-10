Nazario Assad De León

Sábado 30 Septiembre 2023 15:43

Al inicio de la nueva era de la Fórmula 1, a principios de 2022, se exhibieron tres conceptos. Por ejemplo, Red Bull tomó su propio camino, Ferrari ideó los pontones llamados 'bathtub' y Mercedes optó por los 'zeropods'. Adrian Newey consideró el concepto de Mercedes, pero explica en el podcast Beyond the Grid por qué Red Bull siguió creyendo en su propio rumbo.

Es una imagen que hemos visto más de una vez, Newey paseando por la parrilla de salida antes de una carrera, con su libreta en las manos. Al gran diseñador británico le gusta observar los conceptos de otros equipos para inspirarse y mejorar sus propios coches. A principios de 2022, todavía era cuestión de intentar ver qué concepto saldría mejor y aunque Red Bull finalmente acertó, también se consideró brevemente la dirección de Mercedes.

Dudas

Mercedes eligió la ruta con menor resistencia al aire. "El coche del año pasado tenía un concepto aerodinámico completamente diferente en términos de pontones que nuestra edición, pero también de todo el coche. En ese sentido, era exactamente lo contrario de lo que Mercedes trajo. Sin embargo, se podía ver que Mercedes a veces era competitivo, como en Brasil". Esa fue la carrera en la que George Russell finalmente logró conseguir su primera victoria.

"Nos enfrentamos a un dilema: ¿vamos a investigar la dirección de Mercedes? Porque es posible que hayamos pasado por alto algo. ¿O vamos a seguir nuestro propio camino? Al final, mi sensación era que teníamos que continuar por nuestro propio camino", agregó.

Lleva tiempo arreglar

Mercedes también ha llegado a la conclusión de que, en última instancia, el concepto zeropod no era el camino correcto a seguir, porque A mitad de la temporada 2023, el equipo de carreras de Brackley llegó con pontones convencionales.

Sin embargo, esto todavía no resuelve el problema en Mercedes y, según Newey, no se puede solucionar el problema en un año. "Si no entendiste el concepto, te quedarás atrapado en él al menos durante toda la temporada".