Nazario Assad De León

Sábado 30 Septiembre 2023 13:51

Peter Windsor, ex jefe de equipo de Fórmula 1 y director de patrocinadores, puede identificar fácilmente a los pilotos que Max Verstappen no querría como compañeros de equipo. Sin embargo, el británico cree que hay alguien que puede igualar al holandés en términos de talento, uno de ellos, Oscar Piastri.

En su canal de YouTube, Windsor comenta que no todo el mundo está ansioso por convertirse en compañero de equipo de Verstappen en la Fórmula 1, pero que también ocurre al revés.

“Puedo decir los pilotos que Max no querría en el otro Red Bull. No porque tenga miedo, sino porque serán molestos, distraerlo y no permitirle simplemente relajarse y hacer el trabajo que puede hacer perfectamente bien si el coche es un coche ganador de campeonato”, agrega.

¿El elegido?

Según Windsor, de hecho hay alguien que puede igualar el talento de Verstappen.

“Creo que Oscar Piastri probablemente tiene tanto talento natural como Max. Es imposible decirlo en este momento, pero está empezando a parecer que tiene una extraordinaria cantidad de talento natural. Si todo eso se canaliza de la manera correcta y está en condiciones de conducir un coche que recompense ese talento, bien podría convertirse en un múltiple campeón del mundo”.

¿Verstappen, inmbatible?

¿Cuál es la fuerza de Verstappen? Según Newey, esto es fácil de indicar. "Verstappen sabe exactamente qué hacer para aprovechar al máximo a Adrian Newey y su equipo. Es casi imposible vencer a Max, no creo que nadie pueda vencerlo si se sube a ese auto ahora".