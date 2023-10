Cal Gaunt

Sábado 30 Septiembre 2023 10:20

George Russell ha sugerido que los problemas de Mercedes han afectado su desempeño personal.

El ascenso de Russell al equipo coincidió con la caída en el rendimiento colectivo, pero logró adaptarse bien, superando a su compañero Lewis Hamilton en 2022 y logrando su primera victoria en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil.

En esta temporada sólo suma un podio y actualmente ocupa el séptimo lugar en el Campeonato de Pilotos, detrás de Hamilton por 75 puntos.

Si bien afirma que su velocidad y rendimiento han sido consistentemente fuertes durante todo el año, estima que ha perdido más de 60 puntos debido a errores de conducción y contratiempos estratégicos.

George Russell ha tenido algunos fines de semana difíciles con Mercedes esta temporada

El año mixto de Russell

"En términos de rendimiento puro, siento que esta temporada ha sido la mejor de mi vida, pero creo que hay más de 60 puntos que he perdido esta temporada por varias razones diferentes", explicó a Motorsport.

Puso varios ejemplos claros de cómo se le escaparon tribunas por circunstancias casi siempre ajenas a su trabajo.

“Australia, ya sabes, tenemos la posibilidad de al menos un podio [antes de retirar el coche por un fallo del motor], los 18 puntos que teníamos allí [en] Zandvoort con la lluvia, hay otro podio que ya no estaba.

"El podio [en Singapur] fue obviamente un error del piloto y en Canadá obviamente tuvimos, nuevamente, otro error de mi parte, otros 10 puntos perdidos allí, en Mónaco [se dirigió por una vía de escape desde el tercer lugar] también se perdieron algunos puntos y ha habido muchas, muchas carreras en las que hemos perdido puntos”, señaló.

Lo puso en la balanza junto al 2022 y además, aclaró que la meta real pasa por acabar sólo detrás de Red Bull en la Clasificación de Constructores.

“Cuando lo comparo con el año pasado, creo que estuvimos entre los cinco primeros en 19 de 22 carreras y seguimos acumulando esos puntos. Tengo un objetivo este año que es asegurar la segunda posición en el Campeonato para el equipo.

“Pero creo que así fue, este año quedó bastante claro desde el principio no íbamos a luchar por un Campeonato. Y no sé si eso ha tenido algún impacto en mi mentalidad o no", sentenció.