Aloisio Hernández

Martes 31 Enero 2023 14:55

La FIA ha enfadado a varias personalidades del paddock con la prohibición de las declaraciones políticas de los pilotos de F1, pero David Coulthard ha ofrecido una opinión diferente.

El órgano rector del automovilismo ha bloqueado "la realización y exhibición de declaraciones políticas, religiosas y personales" que violen su "principio general de neutralidad" a partir de 2023.

Habiéndose convertido en un defensor abierto de Black Lives Matter y el activismo climático, Lewis Hamilton será el conductor más afectado por la medida. Después de ganar el Gran Premio de Toscana de 2020, el británico apareció en el podio con una camiseta que hacía referencia a un tiroteo policial en los Estados Unidos.

Hamilton y Vettel son pilotos que constantemente llevan mensajes políticos

Sebastian Vettel también utilizó libremente su condición de cuatro veces campeón de F1 para apoyar causas cercanas a su corazón antes de retirarse el año pasado. Mientras tanto, quedan dudas sobre cómo la FIA restringirá a personas como Pierre Gasly y Sergio Pérez para que no expresen su fe religiosa.

Coulthard, 13 veces ganador del Gran Premio y expiloto de Red Bull, comparó el problema con la fanfarronería de las celebridades de Hollywood en entregas de premios como los Oscar.

“El deporte es visto por millones de personas en todo el mundo y, por lo tanto, puede usarse como una plataforma para hacer algo bueno. Pero como atleta, también tienes mucha suerte de que te paguen por hacer cosas que otros harían por nada.

“Y es un poco como un discurso de aceptación en los Oscar. Si todos aprovechan la oportunidad para hacer una declaración política, no hay problema que no sea importante para alguien. Así que tenemos que mencionar todo, o tal vez es mejor no decir nada y concentrarnos en el deporte.

“Entiendo que hay gente que promueve la libertad de expresión y todo eso, y eso es algo absolutamente importante a tener en cuenta, pero también creo que tenemos que recordar que estamos hablando de reglas deportivas, no alguna regulación política", dijo Couthlard a Expressen.

Resistencia

La respuesta del piloto de Mercedes a la última restricción de expresión de la FIA con decepción, diciéndole al New York Times: “Todavía hay muchas barreras en su lugar. Con suerte, no va a ser así por mucho más tiempo, pero es triste ver que todavía estamos encontrando esas cosas hoy.

“Si no tengo estas conversaciones con las personas, si no menciono estas conversaciones difíciles, no necesariamente serán discutidas o abordadas, o la energía de las organizaciones no necesariamente se dedicará a crear más inclusión”, finalizó.