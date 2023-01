Aloisio Hernández

Martes 31 Enero 2023 14:36

Haas mantendrá en 2023 su enfoque de comprar la mayor cantidad de piezas permitidas por las reglas, incluso si las finanzas del equipo estadounidense son mejores.

El equipo dirigido por Gunther Steiner podrá contar con un nuevo patrocinador principal esta temporada tras la firma de un acuerdo con MoneyGram.

Relacionado: Haas presenta el primer F1 de 2023

El dinero proporcionado por la empresa de transferencia de fondos debería permitir que el equipo se acerque al límite del techo presupuestario y, por lo tanto, mejore el rendimiento en la pista.

Haas se convirtió en el primer equipo en presentar su nuevo monoplaza

Además, este mayor presupuesto podría ayudar a la escudería a alejarse de su modo de funcionamiento actual en el que el equipo compra tantas piezas como sea posible de Ferrari; sin embargo, Günther Steiner, jefe de equipo, reveló que los planes no cambiarían para el futuro.

"Queremos invertir el dinero en el coche", explicó en una entrevista con Motorsport.com.

"En este momento, todo lo que tenemos, lo estamos invirtiendo en el auto. No queremos hacer nada más en este momento. Queremos estabilizar nuestro sistema y asegurarnos de que estamos usando todo para que el auto sea rápido, nada más".

"No nos enfocamos en otras cosas [diciéndonos a nosotros mismos] 'Oh, queremos hacer esto nosotros mismos', no. Estabilicemos la forma en que lo hacemos hoy y si queremos cambiar algo, hagámoslo más tarde porque si no, si tratamos de hacer demasiado, vamos a fracasar.

"Por ahora nos apegamos al modelo, lo estamos aprovechando al máximo. Si podemos encontrar ahorros o mejor inversiones dentro del límite presupuestario diseñando algunas piezas nosotros mismos, luego lo haremos más tarde. Pero no de inmediato", señaló.

Aguas tranquilas

Además, la llegada del patrocinador llega en un buen momento, luego de temporadas difíciles entre 2020 y 2021 y rescisiones prematuras de contrato con sus antiguos patrocinadores Rich Energy y Uralkali.

"Yo diría que nunca hemos estado en una mala posición. El año 2020 no ha sido fácil debido a la pandemia que ha estallado, pero creo que la llegada de MoneyGram nos pone en una muy buena posición", dijo Steiner.

El italiano también acogió con satisfacción el hecho de que Haas finalmente pueda coquetear con el tope presupuestario y competir con otros equipos del mediocampo cuando se trata de finanzas.

"Cuando llegamos en 2016, no había un límite presupuestario, por lo que éramos mucho más inferiores a otros equipos, a pesar de que estábamos en una buena situación financiera. Ahora, en comparación con otros, también somos económicamente muy competitivos”, concluyó.