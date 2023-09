Aloisio Hernández

Miércoles 27 Septiembre 2023 07:42 - Actualizada: 07:43

Adrian Newey, jefe del departamento de diseño de Red Bull Racing, dijo que Fernando Alonso es "uno de los más formidables" de la historia de la Fórmula 1.

El piloto asturiano es bicampeón del mundo, pero a lo largo de su carrera ha sido reconocido por su talento y velocidad en la pista.

Tras un paso por McLaren y Ferrari, donde estuvo cerca de volver a ser campeón, Fernando pasó momentos muy complicados en su segunda etapa con los de Woking y con Alpine.

Alonso tiene 8 podios en 2023

Ahora con Aston Martin, aunque sigue sin estar en la pelea por el campeonato, el hecho de pelear por los podios le permite al español volver a mostrar sus mejores cualidades.

Reconocimiento

Durante la charla en Beyond The Grid, podcast oficial de la F1, Newey habló de Alonso: "Sería interesante una dupla con un número uno veterano y otro más joven. Por ejemplo, Fernando es uno de los competidores más formidables de la historia y quizá famoso por no llevarse muy bien con sus compañeros de equipo digamos.

"Max contra Fernando, Lewis contra Fernando de nuevo, sería interesante ver a Fernando con toda la experiencia que tiene ahora si es diferente al piloto que era en 2007 con McLaren. Yo creo que sería diferente, da la sensación de que ha suavizado esa postura", señaló.