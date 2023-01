Aloisio Hernández

Martes 31 Enero 2023 12:34

Pedro de la Rosa, ex piloto de F1 y embajador de Aston Martin, aseguró que España se encuentra en su segunda "época dorada" con Fernando Alonso y Carlos Sainz en la máxima categoría.

Alonso sigue siendo el único piloto español que ha ganado el Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1. El natural de Oviedo hizo doblar a Michael Schumacher y Ferrari en 2005 y 2006 con Renault.

Alonso logró encadenar 10 carreras dentro del Top 10

El veterano acaba de incorporarse a Aston Martin procedente de Alpine, mientras que Carlos Sainz se ha quedado en Ferrari. Él espera que la declaración de Fred Vasseur, su nuevo jefe, de que él y Charles Leclerc serán tratados como iguales, le permitirá pelear consistentemente al frente este año.

Las victorias y los podios pueden ser más difíciles de conseguir para Fernando, pero las sorpresas siempre son posibles y, según el expiloto español de Fórmula 1 y actual experto en DAZN, este año marca el inicio de una segunda etapa de gloria para los pilotos españoles en la F1.

Momento histórico

Aunque el triunfo del asturiano representa la cúspide, Pedro de la Rosa cree que tener dos pilotos capaces de luchar por los podios y las victorias en la parrilla es una bendición para la afición española: "Tener un piloto en la Fórmula 1 es increíble. Tener uno ganando y logrando podios es asombroso. ¡Pero tenemos dos!

“Llevo muchos años comentando carreras sin españoles y no hay nada más triste que eso. Ahora me puedo dar el lujo de comentar carreras con dos pilotos españoles gente extraordinaria luchando por poles, podios y victorias. Es increíble.

"Vamos a disfrutarlo, quiero que miremos esa era dentro de cinco años y decimos: '¿Recuerdas cuando teníamos dos pilotos? ¡Fue una gran era!'

Sainz consiguió su primera victoria en F1 durante el GP de Silverstone

“No somos campeones del mundo, pero hay que aprovechar este momento, es espectacular. Es una segunda época dorada para el automovilismo español en la F1.

"La gente piensa que es imposible revivir 2005 y 2006, pero lo estamos viviendo ahora mismo. Incluso si a algunas personas no les importa, no se dan cuenta", concluyó el ex piloto de F1.