Nazario Assad De León

Martes 26 Septiembre 2023 14:15

Ahora que Sergio Pérez tiene nulas opciones para el título de , apunta a su único otro objetivo de la temporada 2023: ganar el Gran Premio de México.

Para ello probablemente tendrá que competir con su compañero Max Verstappen, de quien no espera ningún regalo. La temporada 2023 será de prueba y error.

'Checo' empezó con mucha fuerza la temporada, en la que ya ha conseguido dos victorias. En Jeddah fue finalmente el primero en cruzar la línea y en Bakú también fue el primero en ver la bandera a cuadros.

Luego de ese período, Pérez expresó sus aspiraciones de título, pero su desempeño fue cuesta abajo. Ahora que el título ya no está disponible, comenta a De Limburger que tiene un único objetivo en 2023, ganar en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Presión en casa

Se esperaba que Verstappen ganara en Zandvoort y esa presión recae sobre los hombros de 'Checo' en México.

"Después de convertirme en campeón del mundo, es mi mayor sueño: una victoria en México lo significa todo para mí. Es una guerra de desgaste cada año, esa carrera en casa y el GP en Austin una semana antes. Hay mucho que hacer en torno a esos carreras, pero una vez que se cierra la visera, mi atención se centra en las carreras", explica.

En 2022, Pérez finalizó tercero en México, por lo que tendrá que llegar aún más lejos esta temporada.

'Quiero hacerlo solo'

Por lo tanto, es crucial que Pérez gane la carrera en México si quiere tener su propia temporada le dan algo de brillo. Para ello tendrá que ajustar cuentas con su compañero, del que no espera regalos, pero tampoco los quiere.

"Voy a hacer todo lo que pueda para ganar en México. ¿Voy a preguntarle a Verstappen si me dejará ganar allí? No, al contrario, esa victoria no significaría nada para mí, quiero hacerlo por mismo." sentenció el piloto de manera contundente.