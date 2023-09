Frans Van Ottele

Lunes 25 Septiembre 2023 18:06 - Actualizada: 18:07

Oscar Piastri, de 22 años, consiguió el pasado fin de semana en Japón su primer podio en la Fórmula 1. Después de una P2 en la clasificación, terminó P3 detrás de su compañero de equipo Lando Norris el domingo. Aún así, Piastri no esta completamente satisfecho con su carrera.

Después de una primera mitad de temporada lenta, McLaren finalmente alcanzó la cima desde la carrera en Austria. Con el MCL60 mejorado, Piastri pudo demostrar por qué varios equipos competían por él antes de la temporada.

El fin de semana pasado, en el rápido circuito de Suzuka, logró subir por primera vez al podio de la F1. Aunque el australiano estaba muy contento con su podio, sentía que este no era su domingo "más fuerte".

Proceso de aprendizaje

El novato de McLaren dijo que estar en el podio siempre será especial, sin importar en qué pista se encuentre. Sin embargo, no está acostumbrado a carreras con una degradación de neumáticos tan alta y eso hizo que su fin de semana no fuera perfecto.

''Esto todavía es bastante nuevo para mí, por supuesto. En las carreras juveniles no había carreras como ésta”, explicó Piastri durante la rueda de prensa. En retrospectiva, el australiano habría hecho muchas cosas de otra manera, pero según él esto es sólo parte del "proceso de aprendizaje". ''La única manera de aprender de ello es simplemente competir.''

Demasiado entusiasta

En respuesta a la pregunta ¿qué haría diferente?, llamó Piastri al inicio de la carrera.

"Mirando hacia atrás, estaba en la posición perfecta para emular a Senna y Prost, literalmente perfecto", dijo el piloto de McLaren.

"Pero no, vi que había hecho una buena salida, me entusiasmé demasiado con el acelerador en la segunda parte de la salida y en ese momento supe que no estaba lo suficientemente lejos de Max", continuó. Según Piastri, la opción más segura en ese momento era "conformarse con el tercer puesto".