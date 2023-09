Ángel Armando Castellanos

Sábado 23 Septiembre 2023 12:06

Carlos Sainz aseguró que él ya sabía que en Japón Ferrari sufriría como ha pasado en esta temporada.

Aunque viene de ganar el Gran Premio de Singapur, el español admite que lo habitual para los italianos no es ese resultado, sino estar más atrás en la parrilla.

"Es completamente normal, donde hemos estado todo el año. No me sorprende porque el que avisa no es traidor, yo ya avisé de que todo volvería a la realidad y la normalidad aquí.

"Es lo que hay en este tipo de circuitos de curva larga, rápida, con más viento. Lo que nos hace sufrir", expresó en charla con el Diario AS.

Sainz arrancará en el sexto lugar, detrás de Max Verstappen, Oscar Piastri, Lando Norris, Charles Leclerc y Sergio Checo Pérez.

Expectativas

Al final no se siente capaz de repetir el triunfo. Cree que en el mejor de los casos, le tocará tratar de vencer a Piastri y Norris y acabar cerca de Verstappen.

"Creo que será una carrera para pelear con Mercedes. Si tenemos el mismo ritmo de McLaren podremos jugar con la estrategia y los neumáticos, pero es más o menos donde estamos en estos momentos", reconoció.