Ángel Armando Castellanos

Sábado 23 Septiembre 2023 11:14

Fernando Alonso admitió que tuvo problemas en el Circuito de Suzuka, pero que a pesar de todo tenía que acabar la qualy en el top 10 y lo logró.

Reconoció que una pista como la japonesa o la de Qatar simplemente no ayuda a que Aston Martin luzca, pero que lo importante era cumplir con su objetivo.

"No sabíamos donde íbamos a acabar, nos faltaba mucho ritmo en los entrenamientos Libres. No nos vienen bien estos circuitos, ni Japón ni Qatar, pero estos fines de semana difíciles hay que seguir entrando en Q3 y lo he conseguido", aseguró tras la última sesión de clasificación.

El español es el único piloto que ha logrado llegar a esta fase durante todos los fines de semana de carrera de esta temporada.

"Pequeño milagro"

En territorio nipón comenzará décimo. Lo valora mucho porque sabía que otras escuderías mostrarían un gran desarrollo y le complicarían la vida al AMR23.

"Las mejoras de AlphaTauri y de otros equipos han provocado que posiblemente seamos más carne de Q1 o Q2 que de Q3, pero pequeños milagros como el de Singapur o Suzuka nos mantienen en la pomada aún", agregó.

Sin esconderse

Fernando reconoció que aunque el coche no anda bien, él está trabajando para sacarle el máximo rendimiento y por lo pronto lo está consiguiendo.

"He disfrutado, Suzuka es un circuito que te llena de adrenalina. Me gustaría tener unas décimas más en el bolsillo, pero en especial la vuelta de Q2 la disfruté...

"Hicimos algunos ajustes en el alerón, pero nos falta ritmo, no nos escondemos", sentenció.