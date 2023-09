Nazario Assad De León

Sábado 23 Septiembre 2023 09:28

Carlos Sainz ha recibido un "golpe de realidad" tras los primeros días en Japón, donde después de la clasificación, ahora tendrá que salir en la sexta posición de la parrilla.

Después de las sesiones de clasificación, el español que triunfara la semana pasada en Singapur, ha dado sus impresiones sobre cómo han cambiado las cosas tan sólo en una semana dentro del circuito.

“Ha sido un fin de semana fue muy diferente a Singapur. Fui yo quien cambió la configuración para probar otras cosas y encontrar algunas respuestas sobre el auto. Incluso si no hiciera eso, todavía no sería P2”, comentó a Sky Sports.

"He intentado tanto que no he conseguido acertar con la puesta a punto. Bueno, estamos sextos, no creo que había mucho más por hacer, o bien acerté en el giro", agregó.

Sobre los rivales que tendrá por delante de él al iniciar la carrera, Sainz tiene clara la actualidad de las escuderías, donde tanto Red Bull como McLaren en estos momentos son equipos más potentes que la Scuderia, complicando mejorar el resultado en carrera.

”Será difícil vencer a McLaren mañana; Son muy fuertes este fin de semana. Son tan rápidos como Red Bull en el primer sector y eso es lo que nos falta”, dijo Carlos.

"Mañana en carrera tenemos que quedarnos dónde estamos. Pérez y McLaren van a ir más rápido, así que tendremos que centrarnos en Mercedes, que salen justo detrás de nosotros", dejó claro el madrileño.

Sobre la carrera, espera que sea una muy particular por todo lo que implica correr en el circuito de Suzuka, donde estrategias como el cuidado y manejo de los neumáticos pueden jugar un factor importante en el resultado, pero reconoció que no será nada sencillo para Ferrari.

"Vamos a ver, creo que será una carrera interesante con muchas paradas y mucha degradación de los neumáticos. Quién sabe qué puede pasar mañana." declaró

"Será un poco difícil en comparación a lo que estamos acostumbrados, pero podría ser emocionante, creo que definitivamente podemos hacer un mejor trabajo mañana y espero que cuando tomemos un poco de ritmo yo también pueda hacerlo un poco mejor", concluyó el español.