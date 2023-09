Fernando Alonso clasificó de milagro a la Q3 del Gran Premio de Japón. Su susto en la Q1 estuvo a nada de convertirse en tragedia en la Q2.

Apenas le dio para avanzar décimo, a sólo 43 milésimas de Liam Lawson, el primer eliminado.

También quedaron fuera, Pierre Gasly, Alex Albon, Esteban Ocon y Kevin Magnussen.

En su primera vuelta se puso décimo, pero tras el registro de Oscar Piastri, cayó al decimoprimero, a 60 milésimas de la salvación que marcaba Liam Lawson.

El gran giro de Albon lo envió al decimosegundo sitio. Todo se complicaba más para él.

Se recuperó y se puso noveno, a 72 milésimas de Alex Albon. Parecía que se salvaba y al final lo logró.

El mexicano avanzó en tercer lugar a la lucha por la pole position.

Tras su primer giro estaba segundo, a 370 milésimas de Max Verstappen.

Se puso tercero en su última vuelta, a 25 milésimas de Charles Leclerc.

Avanzó a la lucha por la pole en el quinto lugar de esta segunda sesión de clasificación.

Cerró su primera vuelta a 1.192 segundos de Max Verstappen, colocándose en el tercer lugar, a más de seis décimas de Charles Leclerc, el segundo más veloz.

Tras el gran giro de Alex Albon cayó al octavo sitio, con ventaja de 94 milésimas sobre Liam Lawson, el primer eliminado.

El susto acabó en su siguiente registro, metiéndose tercero, a 127 milésimas de Leclerc.

