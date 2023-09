Fernando Alonso calificó casi de milagro a la Q2 del Gran Premio de Japón. Terminó decimocuarto la Q1.

Apenas le sacó 78 milésimas a Valtteri Bottas, el primer eliminado.

En su primera vuelta se puso sexto, a 1.236 segundos de Max Verstappen.

En la segunda, tras caer al decimoquinto, subió al decimoprimero, pero otros pilotos lo hicieron caer.

Quedaron fuera, Bottas, Guanyu Zhou, Lance Stroll, Nico Hulkenberg y Logan Sargeant, quien chocó cuando apenas iba a registrar su primer tiempo.

El mexicano clasificó séptimo, sin meterse en grandes problemas.

En su primera vuelta se puso segundo, a 774 milésimas de Max Verstappen.

Con sólo una vuelta le dio para acabar en el sexto lugar. Apenas iba saliendo cuando se registró el accidente de Logan Sargeant y tuvo que volver a pits.

En su primer giro se puso quinto, a 773 milésimas de Max Verstappen.

Faltando nueve minutos, el piloto estadounidense chocó su Williams al final de su primera vuelta y provocó la salida de la bandera roja.

Perdió el auto saliendo de la chicane y se estrelló contra el muro de contención. El coche quedó destrozado, especialmente de la parte delantera izquierda, pero él no mostró lesiones evidentes.

Q1 CLASSIFICATION 👀



Max Verstappen comes out on top in our first session ⏱️



Liam Lawson grabs P4! 👊#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/WZ2zZdF0qU