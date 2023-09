Aloisio Hernández

Jueves 21 Septiembre 2023 10:10

Charles Leclerc confirmó que el SF-23 no es de su gusto, pero aceptó que ya se siente presionado por Carlos Sainz.

El español se ha establecido como el líder de la Scuderia en cuanto a rendimiento, a pesar de que el enfoque de 2022 estuvo volcado al monegasco por su breve pelea con Max Verstappen por el título.

Sainz venció en su primer año en Ferrari a Leclerc, quien es considerado uno de los pilotos más talentosos de la parrilla, y ahora va en camino de hacerlo por segunda vez.

Sainz ha sido el único corredor capaz de llevarse una victoria fuera de los pilotos de Red Bull Racing

Tras 14 carreras del campeonato 2023, Carlos ya logró una sorprendente victoria y está 21 puntos por delante de su compañero de equipo.

Cara a cara

Hablando sobre el momento que vive el nacido en Madrid, Charles dijo lo siguiente: "Este coche no es de mi gusto, pero Sainz me presiona.

"Carlos ha estado muy, muy fuerte. Es genial tenerlo en esta forma, porque también me empuja a comprender un poco más mi estilo de conducción y a tratar de adaptarlo a este coche.

"No me siento completamente cómodo con el coche en este momento. Hay demasiado subviraje para mi gusto y me cuesta sortearlo. Debido a la imprevisibilidad del coche, no puedo obtener el sobreviraje que quiero", añadió.