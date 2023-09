Remy Ramjiawan

Jueves 21 Septiembre 2023 08:41

Sergio Pérez está convencido de que Red Bull Racing ha hecho bien los deberes de cara al Gran Premio de Japón y señaló que espera poder ganar el Campeonato de Constructores frente al público japonés.

Los pilotos se están preparando para la carrera en Japón. Red Bull Racing puede convertirse en campeón de constructores, siempre que consiga un punto más que el equipo Mercedes.

Relacionado: Checo Pérez: Necesitamos volver a la victoria en Japón

El año pasado, Max Verstappen logró asegurar su campeonato en el circuito de Suzuka, aunque no todos -incluido el propio holandés- sabían que el título ya estaba conquistado en ese momento.

Checo sigue buscando ampliar su ventaja en el subcampeonato del mundo

Por la victoria

Respondiendo a la posibilidad de que Red Bull asegure el título, el mexicano comentó: "Por supuesto, sería muy especial hacerlo aquí. Para todos los fans de Honda. El coche se sintió bien en el simulador y eso fue diferente en Singapur, así que espero que sea así en la pista.

"Aún no estamos muy seguros de qué salió mal exactamente en Singapur. Tenemos algunas ideas, pero esta pista es realmente diferente. Así que no vemos ninguna razón por la que no debamos ser fuertes. Este sería básicamente uno de los mejores circuitos para nosotros.

"De hecho, tenemos una serie de ideas y luego hay que pensar en la preparación del fin de semana y la desinformación que tuvimos, que hizo que todo saliera completamente mal. Por supuesto, lo mantendremos interno. Hay fuertes indicios de que nos acercamos al fin de semana con un ajuste equivocado", dijo Checo.