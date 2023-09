Aloisio Hernández

Miércoles 20 Septiembre 2023

Fernando Alonso confesó que su mayor temor es "no hacerlo bien y no ganar" en su paso por Aston Martin.

El asturiano está disfrutando de un paso muy positivo por la escudería británica, ya que desde sus años con Ferrari, el español no había tenido un auto competitivo.

Con Aston, Fernando sorprendió cuando se anotó cuatro podios en las primeras cinco carreras del año; sin embargo, el rendimiento del AMR23 se ha quedado atrás en comparación con los McLaren, Ferrari y Mercedes.

Alonso perdió recientemente la P3 del Campeonato de Pilotos con Lewis Hamilton

Aunque Fernando sabe que lograr una victoria está lejos en el horizonte, el impulso que le ha dado la formación de Lawrence Stroll le ha servido para pensar más allá de 2023.

En declaraciones compartidas en el sitio web de Aston Martin, el bicampeón del mundo dijo su miedo más grande: "Mi mayor temor es no hacerlo bien, no rendir, no ganar. La vida trata más del fracaso que del éxito.

"El 99% de las veces fracasas, pero por una vez que tengas éxito, toda la espera y el trabajo habrá merecido la pena.

"Cada carrera que comienzo, aunque no seamos lo suficientemente fuertes para luchar por la victoria, hay 1% de mí que, cuando cierro la visera y se apaga el semáforo, continúa con la esperanza de que es el día en que voy a ganar", comentó.