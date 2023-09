Ángel Armando Castellanos

Domingo 17 Septiembre 2023 10:51

Sergio Checo Pérez consideró que su incidente con Alex Albon se dio porque el tailandés no lo vio y por eso pudo darse un toque.

El mexicano tuvo un Gran Premio de Singapur realmente complicado, pero al menos rescató puntos acabando en el octavo lugar.

En esa pelea por meterse al top 10 ocurrió el pequeño siniestro con el piloto de Williams que es investigado por la dirección de carrera.

"En el Virtual Safety Car Alex estaba delante, llegamos parejos y mantuvo su posición, entonces no gané nada.

"El incidente con Alex en la Curva 13 me tiré por dentro, tenía la curva y me vio un poco tarde y cuando me vio creo que hubo un contacto", aseguró en palabras a Fox Sports.

"Desastre total"

El conductor tapatío admitió que la carrera fue terrible porque nada salió como él y el equipo la planeaban.

"Fue un desastre total. Todos los safety car, virtual safety car, favorecieron la estrategia con el medio y no hubo nada que pudiéramos hacer", reconoció.