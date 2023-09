Fernando Alonso recibió un castigo de cinco segundos en el Gran Premio de Singapur.

El español cruzó dos veces la línea del PitLane y esta habría sido la causa de su penalización.

Cuando salió el Safety Car provocado por Logan Sargeant, el español entró a boxes para cambiar sus neumáticos; sin embargo, se pasó en la entrada y tuvo que abandonar el carril que lleva a la calle de boxes.

A continuación puedes ver la acción de Alonso por la que fue castigado en la vuelta 23 del Gran Premio de Singapur.

5 seconds penalty for Fernando Alonso for crossing the white line pic.twitter.com/dkeAnKs1cr