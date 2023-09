Aloisio Hernández

Sábado 16 Septiembre 2023 10:04

Sergio Pérez calificó como "un desastre" la actuación de los Red Bull en la clasificación para el Gran Premio de Singapur.

Checo y Max Verstappen quedaron fuera de la Q3 en el Marina Bay Circuit, un hecho que tenía varios años que no se veía.

La escudería austriaca lleva todo el fin de semana con problemas en la configuración de su monoplaza. Algo de lo que se quejaron ambos pilotos durante el paso de los entrenamientos y en la primera y segunda sesión de clasificación.

Checo viene de ganar el GP de Singapur el año pasado

La mala noticia para el mexicano y el neerlandés es que en Singapur es muy complicado rebasar por lo estrecho de la pista.

Problemas

En palabras a la prensa tras su eliminación en Q2, el mexicano detalló los contratiempos que presentaron en su RB19 y aprovechó para lanzar un duro mensaje a su equipo.

"No encontrábamos el agarre en los neumáticos, las cosas entre la Q1 y la Q2 empeoraron bastante, no lo sé...ha sido un desastre, no tenemos ritmo. Será muy difícil hacer algo mañana, sólo un SC, hoy no pudimos hacer nada", declaró.