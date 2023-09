Ángel Armando Castellanos

Sábado 16 Septiembre 2023 07:54 - Actualizada: 07:57

Red Bull mintió para no castigar a Helmut Marko tras sus declaraciones racistas contra Sergio Checo Pérez.

El -en teoría- asesor del equipo de carreras en realidad tiene un cargo de director, de acuerdo con una investigación hecha por el portal PrimeF1.

Después de que Marko llamó despectivamente "sudamericano" a Pérez, Christian Horner fue cuestionado por The Race respecto a la razón por la que no había una sanción contra él y la respuesta es que no es un trabajador de la escudería.

"Helmut ha pedido perdón. No es un empleado de Red Bull Racing, así que no sé por qué debemos emitir un comunicado.

"Él es parte de un grupo más amplio de la marca Red Bull y ellos sí que han exigido una disculpa en el canal Servus TV. Hemos hablado de ello y sé que lamenta lo que dijo. Hemos hablado con la FIA y la FOM durante las últimas semanas y las sanciones son cosas suyas, no del equipo", contestó Horner.

Mentira

Sin embargo, PrimeF1 lo ha desmentido. Avisa que está registrado en el Reino Unido como parte de la organización de carreras.

"El Dr. Helmut Marko es legalmente un empleado del equipo de carreras [con independencia de otros contratos que puedan existir con Red Bull], y cuenta con un contrato ACTIVO [Vigente] desde el 14 de diciembre de 2004 con un cargo de DIRECTOR", revela el medio citado.

⚠️ BREAKING NEWS:



Mediante investigación y fuentes, el equipo de @PrimeF1__ ha podido constatar de primera mano que, de acuerdo a la autoridad tributaria del Reino Unido [@HMRCgovuk], a través de su portal de acceso público a la información, en su apartado de personas clave, la… pic.twitter.com/auAfaXHFTi — PrimeF1 (@PrimeF1__) September 15, 2023