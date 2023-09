Nazario Assad De León

Jueves 14 Septiembre 2023 11:56 - Actualizada: 13:32

Según el siete veces campeón Lewis Hamilton, el único castigo apropiado para el Dr. Helmut Marko sería la salida de la Fórmula 1.

El británico no está contento con el comentario del austriaco y no aceptaría las excusas del asesor del equipo sobre el puesto de Sergio Pérez.

El asesor de Red Bull, Marko, ha provocado la ira de México y sus alrededores. El octogenario austriaco pensó que la forma enferma de 'Checo' podría tener algo que ver con sus raíces sudamericanas, aunque cabe destacar que México está en Norteamérica.

El director general de Red Bull se ha disculpado, pero todavía hay una petición para destituir al asesor del equipo. En conversación con >Sky Sports F1, Hamilton arroja luz sobre la situación.

Completamente inaceptable

"Lo que dijo es completamente inaceptable. Aunque decimos que no hay absolutamente ningún lugar para la discriminación dentro del deporte, algo que también decimos que no debería haber lugar para tener líderes, personas en su posición, que hacen este tipo de comentarios.", dijo Hamilton.

"Es decir, no es bueno para nosotros que siga ahí", señala Hamilton sobre la responsabilidad del asesor de Red Bull. El británico está comprometido con la inclusión y por eso lamenta el comentario.

"Esto pone muestre del trabajo que aún queda por hacer. Hay muchas personas en el fondo que todavía luchan con esto todos los días. Pero es difícil escapar de esto cuando todavía hay personas en la cima que tienen esa mentalidad. Eso frena el progreso, pero, sinceramente, no me sorprende", dice sobre Marko.

'No simplemente te disculpes'

Pérez ya anunció el jueves que se lo tomó como una tormenta en un vaso de agua, pero Hamilton No aceptaría las disculpas de Marko.

"Deberías preguntarle esto a Checo, pero no es algo por lo que simplemente te disculpes y esperes que todo esté bien. Creo que hay que hacer más. Los equipos han intervenido con más fuerza en el pasado, incluso eliminando pilotos", señala a Jüri Vips, que fue despedido de Red Bull el año pasado por utilizar la palabra 'n'.

"También hicieron una declaración como equipo. Es interesante que esto no haya sucedido ahora. Pero no es mi equipo y no es así como operamos como equipo", dijo Hamilton.