Nazario Assad De León

Jueves 14 Septiembre 2023 04:50

El campeón del mundo de Fórmula 1 de 1979, Jody Scheckter, cree que los medios de comunicación sobreestiman al bicampeón del mundo Fernando Alonso.

Aunque el ex piloto sudafricano admite que el español es "muy bueno", el piloto de 73 años pide ser realista en las opiniones sobre Alonso.

El veterano de Aston Martin sorprendió a propios y extraños al comienzo de la temporada al competir repentinamente por los puestos del podio. El español es generalmente conocido como uno de los mejores pilotos, pero no todo el mundo está de acuerdo con eso.

Sin embargo, Alonso logró vencer a Michael Schumacher al comienzo de su carrera y no muchos pilotos pueden repetir esa hazaña.

'No me gustó nada'

Scheckter destaca en conversación con Stats Perform lo siguiente: "Fernando es obviamente muy bueno, no me gustaron algunas de las cosas que hizo al principio de su carrera. En realidad, no me gustó nada. Pero él es bueno, es agresivo, no creo que sea tan bueno como piensa alguna prensa, pero ahora le va bien, le va muy bien", afirma Scheckter.

Alonso no piensa todavía en retirarse

Alonso está en su vigésima temporada en la Fórmula 1. El español es actualmente tercero en el campeonato. después de siete podios para Aston Martin. A pesar de su buena forma, la cuestión de cuándo se retirará el técnico de 42 años siempre persistirá.

Cuando se le pregunta qué implica tomar una decisión tan importante, Sheckter responde: "Siempre dije, si lo estoy disfrutando, no me estoy esforzando lo suficiente. Si lo estás disfrutando, lo seguirás haciendo cada vez más. Sabes, tal vez me esforcé demasiado para intentarlo, así que es solo una cosa personal".