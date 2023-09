Brian Van Hinthum

Miércoles 13 Septiembre 2023 12:53 - Actualizada: 14:43

Es de conocimiento común que el Dr. Helmut Marko no suele ser reacio a alguna declaración polémica aquí y allá y la semana pasada logró volver a armar revuelo con una notable declaración sobre Sergio Pérez, pero el manejo de la situación pot parte de Red Bull Racing ha sido desastrozo.

A lo largo de los años, Marko ha logrado, por supuesto, causar mucho revuelo en el mundo de la Fórmula 1. La lista de declaraciones notables de Marko ha crecido considerablemente y el austriaco no es reacio a arrojar barro a la competencia sin vergüenza.

Sabemos que no siempre es políticamente correcto, ni siquiera con sus propios conductores. Sin embargo, la semana pasada el hombre de Graz consiguió volver a sorprender a gran parte del mundo de la Fórmula 1.

Durante una retransmisión del canal austriaco ServusTV, canal fundado por Dietrich Mateschitz y todavía propiedad de Red Bull. Marko publicó algunos comentarios especiales sobre Pérez, cayendo en racismo hacia él.

"Como todos sabemos, tiene problemas en la clasificación. Sufre de fluctuaciones porque es sudamericano, por lo que no está tan concentrado mentalmente como lo estaban Max o Sebastian", dijo Marko en esa transmisión.

El comentario causó mucho enojo y sorpresa en internet, pues la gente decía que era una reacción 'racista' y además México ni siquiera está en Sudamérica.

Para ser justos, también es una gran generalización atribuir cualidades como la atención o la concentración a los orígenes. El hecho de que pilotos legendarios como Ayrton Senna y Juan Manuel Fangio, dos de los pilotos más concentrados de la historia, provengan de Sudamérica tampoco ayuda.

¿Disculpa falsa?

Después de que los comentarios fueran recogidos en Internet, inmediatamente surgió una tormenta de críticas en canales de redes sociales como Twitter y Reddit. Marko no tuvo más remedio que escribir una declaración pidiendo disculpas.

"Con respecto a mi comentario sobre Sergio Pérez del lunes 4 de septiembre, me gustaría disculparme por mi comentario ofensivo. Quiero dejar absolutamente claro que creo que no podemos generalizar a las personas según el país, la raza o la etnia. Traté de señalar que Checo tuvo fluctuaciones en su desempeño este año, pero fue un error atribuirlo a su cultural".

Ante semejante afirmación siempre cabe preguntarse si la persona en cuestión realmente se arrepiente de su comentario o simplemente está intentando limpiar su imagen.

El caso es que en la era actual de las redes sociales y de la lupa sobre todas tus declaraciones, simplemente hay que tener cuidado con lo que dices y cómo abordas este tipo de asuntos.

Trato diferente

Parece que Marko y Red Bull se lo ponen fácil con el comunicado vía ServusTV, donde por el momento no se ha hecho un comunicado oficial por parte de Red Bull.

"Sorprendentemente", Marko ha anunciado ahora que no responderá ninguna pregunta sobre todo el incidente durante el próximo fin de semana en Singapur.

"Si hay alguna pregunta al respecto, no la responderé. Sólo hablo de cuestiones deportivas", afirmó el asesor de ochenta años. Bastante irónico, por supuesto, ya que Marko normalmente no evita las preguntas y no se anda con rodeos sobre ningún tema.

La forma en que Red Bull está manejando el asunto también parece provocar cierta inconsistencia y ridiculez. Hace poco más de un año, el equipo de Fórmula 1 intervino adecuadamente después de un motín en torno al junior Juri Vips, que obviamente es una figura menos destacada dentro de la organización.

El conductor estonio utilizó una palabra inadecuada en ese momento durante una transmisión en vivo en la que estaba jugando, la prensa inglesa desató tal tormenta que Red Bull no tuvo más remedio que destituirlo de su cargo con apenas 21 años y disculpas pedidas.

Mientras que Red Bull intervino rápidamente en ese momento, ahora no hay ningún tipo de acción por parte del equipo. La orden de silencio anunciada por Marko no fortalece el caso y la falta de una declaración oficial del equipo tampoco lo mejora.

Red Bull está mostrando un lado negativo con su falta de acción en torno al asunto, especialmente hacia el propio Pérez.

El equipo debería haberse mostrado mucho más fuerte con una declaración clara de la organización y el propio Marko debería haber actuado como un hombre y dar explicaciones sobre sus declaraciones durante el fin de semana de carrera en Singapur.