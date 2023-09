Nazario Assad De León

Miércoles 13 Septiembre 2023 12:22 - Actualizada: 12:23

El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, Sebastian Vettel, ha admitido que un regreso a la F1 podría estar en juego en algún momento en el futuro, insinuando que todavía está en forma para correr.

Vettel, que dejó Aston Martin Racing al final de la temporada 2021, compartió sus pensamientos sobre un posible regreso con el ex piloto de F1 convertido en comentarista Martin Brundle.

Vettel abordó varios aspectos de su vida tras dejar la Fórmula 1, entre ellos su estado físico y la posibilidad de regresar al deporte.

Cuando se le preguntó si todavía estaba en forma, el alemán respondió: "Sí, pero porque quiero estarlo, no porque diga: 'Sí, voy a volver' o 'Si alguien se cae, lo haré", dijo el alemán.

"Supongo que mi cuello no está a la altura, no, no puede serlo. Pero todo lo demás está bastante, bastante bien, diría yo", agregó.

La discusión luego giró hacia la edad de Vettel en comparación con otros pilotos de Fórmula 1 que regresaron en el pasado. Grandes de la F1 como Niki Lauda, Alain, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen y el héroe de Vettel, Michael Schumacher, regresaron a la cima del automovilismo.

Vettel, de 36 años, no descartó la posibilidad de regresar. "No puedo decir que no porque nunca sabes", dijo. "Creo que es algo que si les hubieras preguntado a todos, probablemente algunos habrían dicho que no y otros no lo sé, pero al final todos regresaron. Así que no puedo excluirlo". destacó.

Continuó enfatizando que la decisión de regresar dependería de varios factores, incluido el momento y el desafío presentado.

"Probablemente dependerá mucho de cuándo y obviamente no es interminable porque, a los 36 años, no dentro de 10 años, tal vez lo piense. Entonces el tiempo habrá pasado", mencionó Seb

"Pero dependerá del desafío, la situación, lo que sea. No está en mi cabeza en este momento, y estoy disfrutando del tipo de perspectiva del desafío de qué hacer a continuación".

El activismo climático de Vettel, junto con la F1 de cara a una nueva era a partir de 2026, deja una oportunidad perfecta para que el veterano regrese a la cima del automovilismo.

Ya sea asumiendo un aviso en el equipo entrante Audi F1 o reemplazando a Helmut Marko en su antiguo equipo en Red Bull, con suerte, tarde o temprano los fanáticos podrán ver al alemán en el paddock.