Aloisio Hernández

Miércoles 13 Septiembre 2023 08:49 - Actualizada: 08:51

Guanyu Zhou declaró que está "cerca" de acordar su renovación con el equipo de Alfa Romeo para la temporada 2024.

Con los rumores aumentando a medida que la campaña 2023 está llegando a su fin, una de las piezas que puede desempeñar un papel clave en los movimientos podría estar en Alfa Romeo.

Relacionado: Zhou podría perder su asiento y ya hay candidatos

A Valtteri Bottas le queda un año más en su contrato actual, pero los rumores sobre el futuro de Zhou han estado en el aire desde hace algún tiempo, con Theo Pourchaire, piloto de la Academia Sauber, a punto de ganar el título de F2 de este año, siendo un potencial reemplazo.

Zhou tiene 10 puntos desde su debut en 2022

Felipe Drugovich, actual campeón de F2 y piloto reserva de Aston Martin, también está en la mezcla junto a otros como Mick Schumacher.

Sin riesgo

En una entrevista con Motorsport.com, el corredor chino dijo que un nuevo acuerdo está cerca y que quiere vincularse con Sauber a largo plazo: "Se ha retrasado un poco más de lo que esperaba, pero creo que se debe a que yo, junto con Alfa Romeo, intentamos resolver estos detalles finales.

"Pero definitivamente estamos hablando más sobre eso y cada vez estamos más cerca de terminarlo. Estoy feliz de estar juntos, pasando cada vez más años junto a este equipo.

"Por el momento [Alfa] es la prioridad. No hay muchos asientos disponibles. Tengo muchas ganas de quedarme donde estoy. Tengo patrocinadores personales y no conozco los rumores, pero no siento que me falten fundamentos en ese lado.

“No hay nada de qué preocuparse en gran medida. No siento que lo que muestro en la pista no merezca seguir estando en este paddock”, señaló.