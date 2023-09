Aloisio Hernández

Carlos Sainz dijo que los pilotos de Fórmula 1 "son animales" dentro del coche cuando pelean en la pista.

El español recientemente realizó la sugerencia de que las parrillas invertidas en los finales de semana con carrera sprint y que esto podría favorecer al espectáculo dentro de la pista.

Las campañas 2022 y 2023 se han caracterizado por verse dominadas completamente por Red Bull Racing, con Max Verstappen y Sergio Pérez ganando todas las carreras de este año.

En consecuencia, se ha hablado ampliamente de sugerencias para acabar con el dominio de los austriacos y generar un mayor espectáculo.

Durante su aparición en el podcast 'P1 with Matt and Tommy', Carlos comentó cómo es pelear rueda a rueda dentro de la pista: "Creo que todos somos animales dentro del coche y no nos importa adelantar al coche de delante, incluso si es para quedar 12º.

"La gente que dice que no le importa pasar al alguien del 13º al 12º no está 'viva' porque está más cerca de un punto para el Mundial y cada punto cuenta. Ese es mi modo de verlo", apuntó el nacido en Madrid.