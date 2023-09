Sam Cook

Miércoles 13 Septiembre 2023 07:05

Mike Krack, director del equipo Aston Martin, ha dicho que la edad no será un obstáculo para Fernando Alonso, siempre y cuando el español pueda mantener "la disciplina adecuada y la motivación adecuada".

Alonso ha estado produciendo algunas actuaciones brillantes con su nuevo equipo Aston Martin esta temporada, consiguiendo siete podios en las primeras 14 carreras del año para ocupar el tercer lugar en el campeonato de pilotos.

A pesar de tener ahora 42 años, Fernando está disfrutando, posiblemente, de su mejor momento desde la temporada 2013, cuando obtuvo la más reciente de sus 32 victorias en carreras con un muy buen auto Ferrari. Desde entonces, ha luchado por encontrar un equipo que pueda brindarle un auto capaz de lograr podios regularmente, y a menudo se ha visto luchando por terminar entre los 10 primeros con McLaren y luego con Alpine.

Fernando Alonso ha celebrado siete podios en las 14 primeras carreras de la temporada

Ahora, Aston Martin ha demostrado fe en él y ha proporcionado un coche que es capaz de desafiar a Ferrari, Mercedes y el rejuvenecido McLaren en la mayoría de los fines de semana de carreras.

El asturiano tiene contrato hasta finales de 2024, y el jefe de equipo ha elogiado su mentalidad, además de sugerir que su edad no influirá en las negociaciones contractuales el año que viene por estas fechas.

“Creo que, con la disciplina adecuada y la motivación adecuada, se desempeñará sin problemas. Si miras a Valentino Rossi, por ejemplo, o si miras a los tenistas, [como Roger] Federer, tuvo una carrera muy larga”, dijo a motorsport.com.

“Así que creo que tal vez también tengamos que cambiar un poco nuestra mentalidad, ese pensamiento hoy creo que está enormemente sobrevalorado.

“Cuando ves las ganas… He trabajado con conductores que no tenían ni 30 años y decían 'lo he conseguido todo', ya sabes, aunque no lo hayan hecho. Y luego tienes un ejemplo como él, con una gran mentalidad y una enorme determinación.

“Ni siquiera estamos hablando de eso [su edad]. Son ustedes. Ya sabes, tenemos dos pilotos que están muy concentrados y realmente no pensamos en eso”, finalizó.