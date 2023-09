Nazario Assad De León

Lunes 11 Septiembre 2023 09:16

Fernando Alonso es uno de los pilotos más longevos en la parrilla de la Fórmula 1, por lo tanto sabe que su tiempo se va agostando y el retiro está cerca, pero eso no lo limita creer en buenos resultados para la siguiente temporada.

Alonso, con 42 años, es actualmente el piloto más viejo de la Fórmula 1 en el monoplaza de Aston Martin, pero eso no ha sido impedimento para que obtenga buenos resultados y se encuentre en el tercer lugar de la clasificación del campeonato de pilotos.

A unos días del Gran Premio de Singapur, y pensando ya en el futuro que puede arrojar la siguiente temporada, el español señala sus objetivos a trazar con la escudería británica.

"En 2024, tendremos más oportunidades de luchar por victorias y podios, si somos capaces de sentar las bases esta temporada", mencionó Fernando.

Objetivo trazado

De todos modos, el piloto asturiano reconoce que se encuentra en los últimos años de su carrera, motivo también por el cual quiere aprovechar lo que le resta de conducción de la mejor manera, y porqué no, después buscar otro rol abajo de los autos.

"Sé que no tengo asiento para siempre, pero mientras haya un 1% de posibilidades de volver a ganar el título, seguiré adelante", dijo Alonso.

"Si no funciona como piloto, tal vez lo haga en un papel fuera del coche, si luego gano el campeonato del mundo, eso también me daría satisfacción, porque entonces podría decir que he ayudado a construirlo" sentenció el dos veces campeón del mundo.