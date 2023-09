Nazario Assad De León

Domingo 10 Septiembre 2023 13:18

Lando Norris, de 23 años, revela que ha tenido problemas de espalda desde el año pasado, gracias en parte a las marsopas de la anterior temporada.

El británico indica que la situación ahora es mejor, pero todavía tiene que hacer los ejercicios necesarios para reducir el dolor. Con la introducción de los coches con efecto suelo actuales, salió a la luz un nuevo problema.

El efecto de succión del suelo hizo que algunos coches rebotaran. La solución era relativamente sencilla, por lo que los equipos a los que les molestaban los golpes podían elevar un poco el coche.

Sin embargo, muchos equipos no lo hicieron porque perdieron velocidad. La FIA intervino a mitad de temporada con una directriz técnica que presentaba una altura mínima obligatoria.

Fisio

En conversación con PlanetF1, Norris explica que espera que el dolor de espalda desaparezca a largo plazo.

"El año pasado fue peor que este año. Hasta el año pasado podía salirme con la mía simplemente subiendo al coche y sin hacer fisioterapia casi todos los años. No es lo mejor, siempre lo hice, pero podía salirme con la mía. Ahora tengo que hacerlo, tengo que estirarme, tengo que hacer todas esas cosas, por la mañana y por la noche, antes de cada sesión. Si no hago eso, siempre me duele mucho más la espalda" dijo el británico.

Dolor al caminar

Sin embargo, según Norris, no sólo tuvo un efecto en su carrera en la Fórmula 1, sino que también lo padeció en casa. "Tan pronto como comencé a caminar, inmediatamente tuve algunas dificultades, así que tuve que caminar menos. Pequeñas cosas que tal vez no me había dado cuenta, pero que realmente me ayudaron a estar en una mejor posición y luchar mucho menos, porque tenía Es muy difícil todos los días y todas las noches, con mucho dolor", admite.

Efectos a largo plazo

Esto seguirá siendo así en 2023: "Ahora estoy feliz. Quiero decir, también me gustaría jugar más golf y ciertas cosas (andar en bicicleta y correr) me duelen la espalda”. Espera que el dolor desaparezca con el tiempo. "Espero que no haya efectos a largo plazo, pero ha habido varias personas que lo han señalado. Sé que todos somos diferentes. Algunas personas no, otras sí. Pero creo que para mi propia salud y todo, es algo que es cierto. "Tengo que prestar atención", dijo Norris.