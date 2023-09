Angel Armando Castellanos

El asesor de Red Bull, Helmut Marko, ha criticado duramente a Mercedes después de su menosprecio a Max Verstappen, insistiendo en que "no son un oponente serio".

Sus palabras filosas se producen después de que Toto Wolff calificara las 10 victorias consecutivas récord de Verstappen como una "estadística de Wikipedia" y luego redobló su apuesta al insistir en que "este tipo de récords son completamente irrelevantes".

El experto Martin Brundle compartió posteriormente su sorpresa por la aparente falta de respeto y muchas otras figuras del paddock se apresuraron a felicitar al equipo por su logro, particularmente a la luz de su decimocuarta victoria consecutiva.

Sin embargo, dado que Mercedes aparentemente no está dispuesto a retractarse de sus comentarios, el asesor de Red Bull, Marko, ahora ha dirigido una burla salvaje en su dirección.

Verstappen consiguió una décima victoria consecutiva, récord en Monza

"No son serios"

"Ésta es exactamente la diferenciaMiramos a nuestro propio equipo e intentamos rendir lo mejor posible.

"No estamos involucrados con Mercedes mientras no sean un oponente serio. Nos miramos a nosotros mismos, hacemos lo mejor que podemos y no creamos historias por nada como ellos", expresó el dirigente de los Toros Rojos.

En cambio, Marko está decidido a centrarse en la era de dominio de Verstappen.

"Para Max, esta racha de victorias significa mucho. Para mí, personalmente, conseguir la victoria número 100 como equipo fue incluso más especial que esto, pero es fantástico para Max.

"Creo que era muy importante para él batir ese récord. Ahora lo tiene, así que creo que está un poco más relajado para las próximas carreras", reconoció.