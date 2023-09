Ángel Armando Castellanos

Domingo 10 Septiembre 2023 10:01 - Actualizada: 14:02

Sergio Checo Pérez no tiene un coche especial para él porque Red Bull no cree que sea lo ideal y prefiere que la balanza se incline hacia Max Verstappen. Eso es lo que piensa Ralf Schumacher, ex piloto.

Las teorías respecto a que los austriacos trabajan para que Max Verstappen sea quien luzca más, dejando de lado a Sergio, son una constante en la Fórmula 1.

Schumacher no sólo las cree, sino que considera que tienen todo el sentido del mundo porque el trabajo de un conductor es llevar a la escudería al sitio que más le conviene a él para lucirse.

“Conseguir un coche que se adapte a tu estilo de conducción es el trabajo de todo piloto de Fórmula 1. Fue y es uno de los secretos del éxito de los grandes pilotos.

“Senna lo hizo, Prost, Lauda, ​​mi hermano y ahora Max. También intenté influir en los ingenieros para que me sintiera cómodo en el coche", consideró en palabras a F1-Insider.

Como Checo no ha convencido a RB de que es la opción más poderosa, no tiene un monoplaza que lo haga brillar.

“Una cosa es segura: un equipo siempre hace lo que promete mayores éxitos. Si el coche de Pérez fuera mejor para el equipo, Red Bull iría en esa dirección”, agregó.

"Pura mentira"

Cuestionado respecto a esas teorías, Max Verstappen dijo que no es real, que él no influye y que lo único que hace es pedir un auto veloz.

“Es pura mentira. No es así. Quiero decir, simplemente conduzco el auto que llego de la manera más rápida posible. No estoy ahí para decirles a los muchachos que me den más front-end, porque así es como me gusta.

“Simplemente diré: ‘Diséñame el auto más rápido y lo manejaré’. Cada año es diferente, cada coche se conduce un poco diferente", explicó.